Гризманн разорвал контракт с Huawei. Компанию обвиняют в использовании подневольного труда уйгуров и слежке за ними

Нападающий «Барселоны» объявил о прекращении сотрудничества с китайской компанией Huawei, которая занимается производством гаджетов.

Футболист принял решение расторгнуть договор о сотрудничестве с Huawei после того, как компанию обвинили в использовании подневольного труда уйгуров на своих фабриках. Также Huawei подозревают в организации слежки за уйгурами. Сообщается, что данные о представителях этого этнического меньшинства компания могла передавать китайским властям.

Согласно докладу экспертов исследовательского института Australian Strategic Policy Institute (ASPI), который был опубликован в марте 2020 года, власти КНР принуждали как минимум 80 000 уйгуров к труду на фабриках 83 международных компаний, среди которых были Huawei, Apple, BMW, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen.

Напомним, что в декабре 2019 года полузащитник «Арсенала» Месут Озил обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране.

Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).