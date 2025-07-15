Андрей Мостовой о готовности к сезону: «Вышел из отпуска и сильно заболел — пил антибиотики. Сейчас пока очень тяжело»
Андрей Мостовой рассказал о своей готовности к сезону.
В понедельник полузащитник «Зенита» забил гол с пенальти в товарищеском матче с «Войводиной» (2:0).
«Я чуть позже из отпуска вышел — дали немного отдохнуть, так как в сборной был. Когда приехал, то, к сожалению, очень сильно заболел — пил антибиотики.
Сейчас пока очень тяжело. В первом матче, три дня назад, 30 минут сыграл. Сегодня еще настоящее лето — плюс 30. Тяжело было не только мне», — сказал Мостовой.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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