Андрей Мостовой о готовности к сезону: «Вышел из отпуска и сильно заболел — пил антибиотики. Сейчас пока очень тяжело»

Андрей Мостовой рассказал о своей готовности к сезону.

В понедельник полузащитник «Зенита» забил гол с пенальти в товарищеском матче с «Войводиной» (2:0).

«Я чуть позже из отпуска вышел — дали немного отдохнуть, так как в сборной был. Когда приехал, то, к сожалению, очень сильно заболел — пил антибиотики.

Сейчас пока очень тяжело. В первом матче, три дня назад, 30 минут сыграл. Сегодня еще настоящее лето — плюс 30. Тяжело было не только мне», — сказал Мостовой.