Дюков о клубах РПЛ в еврокубках: «Наш футбол устарел. В Европе другая интенсивность»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

«Если говорить о таком выступлении, этот сезон не является уникальным. Если говорить о причинах, их две. Первая – пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболели. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов. Вторая – тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушел вперед. Там другая интенсивность.

Играя в более спокойный футбол здесь, очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходится играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне. Также мы видим, что есть проблемы с действиями наших команд: меняются роли игроков в футболе, но и меняется важность командных взаимодействий.

У нас не так много команд, которые способны коллективно прессинговать, и которые знают, как из одной фазы переходить в другую. Это все работа тренеров, это важное направление, в котором нам нужно работать, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

Возможности нашего влияния? Мы не финансируем команды, у нас ограниченное влияние. Мы готовы к обсуждению, выносим обсуждения тенденций, делимся нашей аналитикой и проводим встречи с руководителями и тренерами. Все встречи проходят в рамках обучающих программ и семинаров. Только в рамках этого мы можем как-то влиять на клубы и тренеров.

С другой стороны, есть возможность изменить через переформатирование чемпионата, нам нужно увеличить число матчей с высокой интенсивностью. 30 туров и все не с самой высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши были готовы быть конкурентными в Европе», – сказал Дюков.

Лимит и календарь повлияли на провал в ЛЧ и ЛЕ: игроки РПЛ в лидерах по минутам в Европе, у конкурентов намного больше легионеров