«Наполи», «Реал Сосьедад», «Янг Бойз» и «Мольде» вышли в плей-офф Лиги Европы

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В Лиге Европы известна часть участников плей-офф.

В последнем туре группового этапа первые места в группах обеспечили «Байер», «Рейнджерс», ПСВ и «Наполи».

«Мольде», «Янг Бойз», «Славия», «Бенфика», «Гранада» и «Реал Сосьедад» заняли вторые места и прошли дальше.

Из перечисленных выше команд лишь «Наполи», «Сосьедад», «Мольде» и «Янг Бойз» обеспечили себе путевки в плей-офф только в 6-м туре.

Все остальные клубы (из перечисленных выше) вышли в 1/16 финала досрочно, однако только в заключительном туре определились их итоговые позиции в своих группах.

Вышли с 1-го места: «Рома», «Арсенал», «Вильярреал», загребское «Динамо», «Хоффенхайм», «Байер», «Рейнджерс», ПСВ, «Наполи».

Вышли со 2-го места: «Црвена Звезда», «Мольде», «Янг Бойз», «Славия», «Бенфика», «Гранада», «Реал Сосьедад».

Команды, попавшие в плей-офф ЛЕ из ЛЧ: «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Шахтер», «Аякс», «Краснодар», «Ред Булл Зальцбург», киевское «Динамо» и «Олимпиакос».

Вышли, но итоговое место в группе еще не определено: «Лилль», «Милан», «Тоттенхэм», «Антверпен», «Лестер», «Брага».

В эти минуты проходят еще 11 матчей, по итогам которых определятся оставшиеся участники 1/16 финала.

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