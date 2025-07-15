«Зенит» намерен подписать лучшего бомбардира лиги Бразилии Кайо Жорже (11 голов в 12 играх). «Крузейро» и форвард не хотят вести переговоры (UOL)
«Зенит» планирует приобрести форварда «Крузейро» Кайо Жорже.
23-летний бразилец – главная трансферная цель петербургского клуба, сообщает UOL.
По данным источника, несмотря на щедрые предложения «Зенита», клуб из Белу-Оризонти и сам Кайо не хотят вести переговоры. Нападающий предпочел бы остаться в «Крузейро», чтобы привлечь внимание тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.
С 11 голами в 12 матчах Кайо лидирует в гонке бомбардиров национального чемпионата. Подробнее его статистика – здесь.
В мае представители «Байера» просматривали один из матчей с участием Кайо.
Форвард выступает за «Крузейро» с лета прошлого года после перехода из «Ювентуса» за 7,2 млн евро. Также он играл за «Сантос» и был в аренде во «Фрозиноне».
Алексей Батраков
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: UOL
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