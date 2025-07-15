«Зенит» намерен подписать лучшего бомбардира лиги Бразилии Кайо Жорже (11 голов в 12 играх). «Крузейро» и форвард не хотят вести переговоры (UOL)

«Зенит» планирует приобрести форварда «Крузейро» Кайо Жорже.

23-летний бразилец – главная трансферная цель петербургского клуба, сообщает UOL.

По данным источника, несмотря на щедрые предложения «Зенита », клуб из Белу-Оризонти и сам Кайо не хотят вести переговоры. Нападающий предпочел бы остаться в «Крузейро », чтобы привлечь внимание тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

С 11 голами в 12 матчах Кайо лидирует в гонке бомбардиров национального чемпионата. Подробнее его статистика – здесь .

В мае представители «Байера» просматривали один из матчей с участием Кайо.

Форвард выступает за «Крузейро» с лета прошлого года после перехода из «Ювентуса» за 7,2 млн евро. Также он играл за «Сантос» и был в аренде во «Фрозиноне».