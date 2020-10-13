Жеребьевка Евро (U21). Россия сыграет с Францией, Исландией и Данией

Сегодня в штаб-квартире в Ньоне прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы (U21) среди молодежных сборных.

Своих соперников узнала и сборная России.

Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария

Шестнадцать команд были изначально распределены по четырем корзинам в соответствии со своим положением в рейтинге коэффициентов молодежных сборных.

Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Англия.

Корзина 2: Италия, Дания, Португалия, Нидерланды.

Корзина 3: Румыния, Хорватия, Чехия, Россия.

Корзина 4: Швейцария, Исландия, Словения, Венгрия.

Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении на 4 стадионах в каждой из принимающих стран. Группы A и C сыграют в Венгрии, группы B и D сыграют в Словении.

Матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня на двух стадионах в каждой из принимающих стран.

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