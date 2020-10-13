Жеребьевка Евро (U21). Россия сыграет с Францией, Исландией и Данией

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка финального турнира чемпионата Европы (U21) среди молодежных сборных.
Своих соперников узнала и сборная России.
Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды
Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия
Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания
Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария
Шестнадцать команд были изначально распределены по четырем корзинам в соответствии со своим положением в рейтинге коэффициентов молодежных сборных.
Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Англия.
Корзина 2: Италия, Дания, Португалия, Нидерланды.
Корзина 3: Румыния, Хорватия, Чехия, Россия.
Корзина 4: Швейцария, Исландия, Словения, Венгрия.
Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении на 4 стадионах в каждой из принимающих стран. Группы A и C сыграют в Венгрии, группы B и D сыграют в Словении.
Матчи плей-офф пройдут с 31 мая по 6 июня на двух стадионах в каждой из принимающих стран.
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