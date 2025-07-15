Трамп о Пеле: «Я ходил смотреть, как он играет. Он был фантастическим футболистом»
Дональд Трамп выразил восхищение игрой Пеле.
«Много лет назад, когда я был молод, был такой футболист по имени Пеле, который играл за команду под названием «Космос» (с 1975 по 1977 год в Нью-Йорке – Спортс”). Не хочу раскрывать свой возраст, но это было давно. Я ходил смотреть, как он играет, и он был фантастическим [игроком].
Возможно, это прозвучит старомодно, но я бы сказал, что Пеле был более чем великолепен», – сказал президент США.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BeIN Sports
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