Трамп о Пеле: «Я ходил смотреть, как он играет. Он был фантастическим футболистом»

Дональд Трамп выразил восхищение игрой Пеле.

«Много лет назад, когда я был молод, был такой футболист по имени Пеле, который играл за команду под названием «Космос » (с 1975 по 1977 год в Нью-Йорке – Спортс”). Не хочу раскрывать свой возраст, но это было давно. Я ходил смотреть, как он играет, и он был фантастическим [игроком].

Возможно, это прозвучит старомодно, но я бы сказал, что Пеле был более чем великолепен», – сказал президент США.