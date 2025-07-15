Деян Станкович: «Не нравились решения Умярова, мог избежать многих ошибок – постепенно они исчезли. Маркиньос хотел быть десяткой, Копакабана и вот это все – на фланге стал ответственнее»

Деян Станкович оценил прогресс Наиля Умярова и Маркиньоса в прошедшем сезоне.

– Одним из ключевых игроков «Спартака» на успешном осеннем отрезке стал Наиль Умяров. До вас он не показывал такого качества. За счет чего он прибавил?

– Еще до того, как я приехал в Москву, изучал состав «Спартака», качества игроков. Я видел, что в Умярове что-то есть, но, на мой взгляд, он плохо использовал то, что умеет. Мне не нравились решения, которые он принимал. Я сам играл в центре поля, понимаю, как должен действовать полузащитник. Умяров мог избегать многих ошибок, которые он совершал и которые приводили к серьезным проблемам.

Мы много разговаривали с Наилем . Сначала он совершал условно три ошибки во время тренировки, затем две, постепенно пришли к тому, что они совсем исчезли. Я говорю про ошибки любого типа: технические, тактические, в выборе решения. Да, в игре ошибки могут случаться, но и в матчах Умяров допускает их довольно редко. Я его называю «компьютер», потому что он отлично читает игру, правильно располагает корпус.

Ваш вопрос неслучаен. Российские члены нашего тренерского штаба тоже говорили, что Умяров провел лучший сезон в карьере. Я счастлив от этого, но хочу отметить и Мартинса . Мне кажется, мы использовали его в наиболее естественной роли – ближе к атаке, он хорошо атакует коридор в полуфланге, за счет чего получает много моментов.

– Когда вы выбирали Умярова в качестве опорника, больше ориентировались на его умение пасовать?

– Наиль классно управляет ритмом и отдает проникающие передачи, но он был хорош и в обороне. Обычно, когда Умяров играл качественно, у «Спартака» получались очень хорошие матчи.

– Вы упомянули, что вам проще понять центрального полузащитника, потому что сами играли на этой позиции. Главный совет полузащитникам «Спартака»?

– «Проще, проще, проще».

Конечно, я могу где-то предсказать ситуацию, но мне хочется и давать свободу игрокам. Умяров, Мартинс, Пруцев и Барко должны быть сами собой. Не хочу никого обидеть, но для меня центр поля – это душа команды, зона, от которой зависит, как команда и обороняется, и атакует.

– Игрок «Спартака», который сначала понравился действиями в обороне, а затем прибавил и в атаке, – Маркиньос. Он играл на таком же уровне в «Ференцвароше», где вы с ним работали, или так добавил уже в России?

– Для меня игра Маркиньоса не открытие, но он должен больше забивать. Да, были моменты, где ему не везло, но были и моменты, когда он принимал неверные решения.

В «Ференцвароше» у Маркиньоса были успешные матчи в еврокубках, но, пожалуй, он прибавил в России, потому что местный чемпионат сильнее венгерского.

– Вы говорили, что Маркиньос приезжал в «Спартак» десятым номером. «Локомотив» тоже рассматривал Маркиньоса в этой роли. Мы о нем еще чего-то не знаем?

– В «Ференцвароше» Маркиньос хотел играть на позиции десятки: Копакабана и вот это все. Мы передвинули его на фланг – и это пошло ему на пользу, Маркиньос стал более ответственным игроком.

Он может сыграть в полуфланге в 4-3-3, может сыграть десяткой в 4-2-3-1, но пока мы видим его на левом фланге. Болельщики «Спартака» признали его игроком сезона – значит, это работает. Так зачем что-то менять? – сказал в интервью Спортсу’’ главный тренер «Спартака».

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