Отец Пруцева: «Егор хочет уйти из «Црвены Звезды» и дальше играть в Европе. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться»

Отец Егора Пруцева сообщил о желании хавбека покинуть «Црвену Звезду».

Сообщалось , что сербский клуб готов продать 22-летнего россиянина за 1,5 млн евро.

«Да, Егор хочет уйти из «Црвены Звезды ». Не только потому, что сейчас не попадает в заявку на контрольные матчи. В арендах в «Целе» у него все получалось, он хочет и дальше играть в Европе, реализовать себя в хорошем чемпионате, цели стоят высокие.

Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться и бросать на полпути, тем более уже есть определенный опыт, язык он знает», – сказал Игорь Пруцев.