Отец Пруцева: «Егор хочет уйти из «Црвены Звезды» и дальше играть в Европе. Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться»
Отец Егора Пруцева сообщил о желании хавбека покинуть «Црвену Звезду».
Сообщалось, что сербский клуб готов продать 22-летнего россиянина за 1,5 млн евро.
«Да, Егор хочет уйти из «Црвены Звезды». Не только потому, что сейчас не попадает в заявку на контрольные матчи. В арендах в «Целе» у него все получалось, он хочет и дальше играть в Европе, реализовать себя в хорошем чемпионате, цели стоят высокие.
Есть несколько предложений из России, но он не хочет возвращаться и бросать на полпути, тем более уже есть определенный опыт, язык он знает», – сказал Игорь Пруцев.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
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