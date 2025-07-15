Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья – 2-й, Ямаль – 3-й, Хакими – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й
Усман Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report.
Спортивный портал представил окончательную версию рейтинга фаворитов на завоевание приза лучшему футболисту года. В список вошли 10 игроков.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Рафинья Диас («Барселона»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Витинья («ПСЖ»);
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
8. Фабиан Руис («ПСЖ»);
9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
10. Килиан Мбаппе («Реал»).
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bleacher Report
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