Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья – 2-й, Ямаль – 3-й, Хакими – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й

Усман Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report.

Спортивный портал представил окончательную версию рейтинга фаворитов на завоевание приза лучшему футболисту года. В список вошли 10 игроков.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Рафинья Диас («Барселона»);

3. Ламин Ямаль («Барселона »);

4. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль »);

6. Витинья («ПСЖ»);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

8. Фабиан Руис («ПСЖ»);

9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

10. Килиан Мбаппе («Реал»).