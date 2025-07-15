  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья – 2-й, Ямаль – 3-й, Хакими – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й
121

Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report. Рафинья – 2-й, Ямаль – 3-й, Хакими – 4-й, Салах – 5-й, Мбаппе – 10-й

Усман Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Bleacher Report.

Спортивный портал представил окончательную версию рейтинга фаворитов на завоевание приза лучшему футболисту года. В список вошли 10 игроков. 

Весь топ-10 выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Рафинья Диас («Барселона»);

3. Ламин ЯмальБарселона»);

4. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Витинья («ПСЖ»);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

8. Фабиан Руис («ПСЖ»);

9. Нуну Мендеш («ПСЖ»);

10. Килиан Мбаппе («Реал»).

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6110 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bleacher Report
logoУсман Дембеле
logoЗолотой мяч
рейтинги
logoПСЖ
logoРафинья Диас
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛамин Ямаль
logoАшраф Хакими
logoНуну Мендеш
logoБарселона
logoКилиан Мбаппе
logoМохамед Салах
logoлига 1 Франция
logoВитинья
logoФабиан Руис
logoХвича Кварацхелия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дембеле – главный претендент на «Золотой мяч» после КЧМ по версии Goal. Ямаль – 2-й, Витинья – 3-й, Мбаппе – 6-й, Хвича – 9-й, Палмер – 13-й, Винисиус – 18-й
11514 июля, 16:43
Хвича, Дембеле и Мендеш получили по 2 балла из 10 от L’Équipe за финал КЧМ, Луис Энрике – 3, Доннарумма – 4. Палмеру и Мареске поставили по 9 баллов
5013 июля, 22:49Фото
Канисарес о «Золотом мяче»: «Хакими и Витинья заслуживают в 20 раз больше, чем Дембеле. Мне надоело, что приз дают нападающим»
3913 июля, 20:57
Клиши назвал Дембеле «очевидным фаворитом» «Золотого мяча»: «Он может забить, отдать, полезен в обороне и прессинге. Надо учитывать статистику, как в случае с Роналду и Месси»
2313 июля, 20:08
Фанаты принесли плакаты с Дембеле с «Золотым мячом» в руках на финал КЧМ
1313 июля, 19:13Фото
Главные новости
В «Невидимке» появилась легендарная лига! Залетайте в игру и угадывайте 🏆
57 минут назадТесты и игры
Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом сезона: «Он может проиграть только самому себе. Много создает и забивает, Жерсон — это усиление»
20сегодня, 04:43
«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»
71сегодня, 04:28
Жилиной не позволили выступать за Азербайджан, Семак спас прохожего, «Москвич» стал спонсором «Спартака», Шкурин отказался ехать в Казахстан из-за властей Беларуси и другие новости
5сегодня, 04:15
«Ливерпуль» рассматривает Уоткинса, Осимхена, Экитике, Родриго и Висса на случай срыва трансфера Исака (Daily Mail)
17сегодня, 03:55
«Барса» хочет расстаться с Пау Виктором, Пеньей и Ромеу до начала турне по Азии
14сегодня, 02:59
Кирьяков о мотивации «Зенита»: «Делает все для золотых медалей — переносит 100-летие и не жалеет денег, чтобы усилиться. По интриге чемпионат будет сильнее, чем предыдущий»
21сегодня, 01:44
«Ювентус» предложил 17,3 млн евро за Санчо. «МЮ» требует 25 млн
13вчера, 21:55
«Ливерпуль» может предложить «Ньюкаслу» 130 млн фунтов за Исака (The Times)
39вчера, 21:39
«МЮ» ведет переговоры по Эми Мартинесу. Аморим ценит лидерские качества голкипера (TyC Sports)
31вчера, 21:18
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Тюкавина считает, что форвард мог бы играть за «Барсу»: «По таланту – да. Дай бог, чтобы Костя вернулся еще сильнее, чем до травмы»
4 минуты назад
Черчесов о реформе КЧМ: «Надо уменьшать число команд в 2 или даже в 3 раза. «Барса» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было»
419 минут назад
Шумахов о желании Агаларова побить рекорд Дзюбы: «С тренировками или только с официальными играми?»
335 минут назад
Куман вряд ли вернется к работе с клубами: «В сборную все приезжают с улыбкой и рады вновь видеть друг друга. В клубе чаще имеешь дело с разочарованными игроками»
457 минут назад
«Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Ему уже пофиг на футбол, деньги капают — все хорошо». Попов о форварде «Зенита»
9сегодня, 04:13
«ЦСКА займет первое место. Семаку будет проблематично с его составом – «Зенит» сам себя сожрет». Пономарев о новом сезоне РПЛ
33сегодня, 03:30
«Пари НН» и Боженов расторгли контракт. РФС проверял возможные ставки защитника полгода назад
1сегодня, 03:18
Сычев об Угальде и Барко: «Лучшая атакующая связка в РПЛ. Их уход стал бы огромной потерей для «Спартака»
5сегодня, 02:34
«В нашем футболе многих можно посадить, если копнуть поглубже. Зачем было так наказывать «Торпедо»?» Чухлов об исключении клуба из РПЛ
7сегодня, 02:19
Саудовский «Аль-Ахли» готов предложить 30 млн евро за Гонсалеса. «Ювентус» не прочь продать вингера Аргентины
1сегодня, 02:04