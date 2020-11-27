ЛГБТ-флаги будут разрешены на матчах ЧМ-2022 в Катаре

Радужные флаги, символ ЛГБТ-сообщества, будут разрешены на стадионах чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.
Катар заявил, что будет соблюдать правила ФИФА, несмотря на строгие законы в стране против ЛГБТ и запрета на однополые отношения.
ФИФА заявила, что намерена подтолкнуть Катар к проведению «инклюзивного турнира».
Представители Катара, которые занимаются организацией турнира, сообщили, что демонстрация прав ЛГБТ не будет запрещена.
«Когда дело доходит до радужных флагов на стадионах, у ФИФА есть свои правила, правила и положения. Какими бы они ни были, мы будем уважать их», – сказал исполнительный директор чемпионата мира-2022 Насер Аль-Хатер.