«Зенит» предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за Риоса. Хавбек отказал петербуржцам

«Зенит» вступил в борьбу за полузащитника «Палмейраса».

Петербургский клуб предложил 30 миллионов евро за Ричарда Риоса , сообщает Фабрицио Романо. Сам футболист отклонил предложение сине-бело-голубых.

Риос уже согласился перейти в «Рому», но римляне еще не договорились с бразильским клубом. Итальянцы предложили 24 миллиона евро и бонусы за игрока, а «Палмейрас » хочет получить 30 млн евро.

С представителями хавбека также связалась «Бенфика ».

В сезоне-2025 Риос провел 9 матчей в рамках чемпионата Бразилии. Его статистику можно найти здесь .