«Зенит» предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за Риоса. Хавбек отказал петербуржцам
«Зенит» вступил в борьбу за полузащитника «Палмейраса».
Петербургский клуб предложил 30 миллионов евро за Ричарда Риоса, сообщает Фабрицио Романо. Сам футболист отклонил предложение сине-бело-голубых.
Риос уже согласился перейти в «Рому», но римляне еще не договорились с бразильским клубом. Итальянцы предложили 24 миллиона евро и бонусы за игрока, а «Палмейрас» хочет получить 30 млн евро.
С представителями хавбека также связалась «Бенфика».
В сезоне-2025 Риос провел 9 матчей в рамках чемпионата Бразилии. Его статистику можно найти здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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