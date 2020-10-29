Рамзан Кадыров: «Позорные санкции еще аукнутся США. Они не влияют на Чеченскую Республику, будем играть в футбол» 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на новые санкции со стороны США.

Министерство финансов США ранее добавило в санкционный список футбольный клуб «Ахмат», компанию «Абсолютный Чемпионат Ахмат», бойцовский клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Чеченские минеральные воды» и ООО «Мегастройинвест».

«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название – «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда.

Все из вас помнят Бен Ладена – международного террориста №1. Члены его семьи жили в США, а его братья управляли собственными бизнес-компаниями в разных уголках земного шара. Несмотря на это, никто из них мистическим образом не попал под санкции Соединенных Штатов и спокойно занимался своим делом.

Кроме как лицемерием это не назовешь!

Именно сегодня, в День прав человека и в Международный день футбола, Минфин США объявил о включении в список Магнитского организаций и деятелей Чеченской Республики, среди которых заместитель Председателя Правительства ЧР, ФК «Ахмат», РОФ имени А.Кадырова и др.

А следом и Британия, получив добро от своего американского хозяина, виляя хвостом, ввела свои санкции в отношении Председателя Парламента региона и силовиков. Ничего не поменялось в новейшей мировой истории: США начинают, Британия поддакивает и хлопает в ладоши, ну а Европа подпевает.

Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют. Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни.

Странно другое – как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своем мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

А знаете, что смешно? В сегодняшних санкционных списках США и Британии нет совпадений. Обе страны согласовывают между собой списки. Видимо, экономят бумагу.

Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название «Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики». С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее. Если, конечно, Книга Гиннесса сама в таком случае не попадет в список Магнитского.

Но сегодняшние позорные санкции еще аукнутся США. Это действительно черная страница в истории этого государства», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.