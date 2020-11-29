Видеотрансляция матча «Динамо» Загреб – ЦСКА начнется в 23:00. Васин, Ахметов, Зайнутдинов и Шкурин сыграют с первых минут

Теги ЦСКА Лига Европы УЕФА Динамо Загреб Sports.ru Футбол

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с загребским «Динамо».

На Sports.ru можно будет посмотреть прямую видеотрансляцию матча.

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Динамо Загреб Хорватия – ЦСКА Россия
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Максимир»
превью матча текстовый онлайн статистика
Динамо ЗагребЛивакович, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Мохаррами, Леовац, Адеми, Якич, Оршич, Маер, Кастрати, Гавранович.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Щенников, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон, Обляков, Ахметов, Бистрович, Шкурин.

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Будет ничья
3.65 Лига Европы УЕФА
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Нет, «Динамо» победит
2.05 Динамо Загреб
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