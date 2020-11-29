Видеотрансляция матча «Динамо» Загреб – ЦСКА начнется в 23:00. Васин, Ахметов, Зайнутдинов и Шкурин сыграют с первых минут

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с загребским «Динамо».
На Sports.ru можно будет посмотреть прямую видеотрансляцию матча.
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция. Начало – в 23:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Максимир»
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Динамо Загреб –
Ливакович, Теофиль-Катрин, Гвардиол, Мохаррами, Леовац, Адеми, Якич, Оршич, Маер, Кастрати, Гавранович.
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ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Щенников, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Сигурдссон, Обляков, Ахметов, Бистрович, Шкурин.