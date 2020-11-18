Федор Емельяненко: «В США у людей грязь изо рта льется. На улицах везде чувствуется запах наркотиков»

Теги Sports.ru MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator натив Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко поделился впечатлениями от последнего визита в США.

«Весной был в Америке, видел несколько сцен... Люди за малым не кинутся друг на друга, не задушат.

Такая грязь льется изо рта, такая грязь в повседневной жизни... Плюс то, что сейчас там происходит в плане легализации наркотиков и так далее.

Видел это все на улицах, чувствовал этот запах везде», – рассказал Емельяненко.

Федор Емельяненко: «В Дивеевском монастыре Господь коснулся моей души»

Бизнесмен Стерлигов: «Считаю Федора Емельяненко негодяем и кощунником. Использует христианские святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья