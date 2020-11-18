Федор Емельяненко: «В США у людей грязь изо рта льется. На улицах везде чувствуется запах наркотиков»

Тяжеловес Bellator Федор Емельяненко поделился впечатлениями от последнего визита в США.

«Весной был в Америке, видел несколько сцен... Люди за малым не кинутся друг на друга, не задушат.

Такая грязь льется изо рта, такая грязь в повседневной жизни... Плюс то, что сейчас там происходит в плане легализации наркотиков и так далее.

Видел это все на улицах, чувствовал этот запах везде», – рассказал Емельяненко.

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