Агент Пуэрты из «Халла»: «ЦСКА заинтересован, но нет конкретики. Не видим проблем с переездом в Россию»
Агент Густаво Пуэрты оценил вероятность его перехода в ЦСКА.
Сообщалось, что армейцы ведут переговоры о трансфере 21-летнего хавбека «Халл Сити» и сборной Колумбии.
«Предложение от ЦСКА? Клуб заинтересован в нем, но на сегодняшний день нет никакой конкретики. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели.
Мы не видим проблем с переездом в Россию. Для нас главное — клуб и спортивный проект. РПЛ — сильная лига, учитываем это при выборе команды. Цель Густаво — попасть на ЧМ-2026. Вопросы политики не играют роли в развитии его карьеры», — сказал Мигель Кардона.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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