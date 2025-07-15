Агент Пуэрты из «Халла»: «ЦСКА заинтересован, но нет конкретики. Не видим проблем с переездом в Россию»

Агент Густаво Пуэрты оценил вероятность его перехода в ЦСКА.

Сообщалось , что армейцы ведут переговоры о трансфере 21-летнего хавбека «Халл Сити» и сборной Колумбии.

«Предложение от ЦСКА ? Клуб заинтересован в нем, но на сегодняшний день нет никакой конкретики. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшие недели.

Мы не видим проблем с переездом в Россию. Для нас главное — клуб и спортивный проект. РПЛ — сильная лига, учитываем это при выборе команды. Цель Густаво — попасть на ЧМ-2026. Вопросы политики не играют роли в развитии его карьеры», — сказал Мигель Кардона.