Чемпионат Европы-2021 и Финал Гран-при по фигурному катанию отменены

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отмене чемпионата Европы-2021 и Финала Гран-при по фигурному катанию.
«Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников.
Кроме того, Финал Гран-при сезона-2020/21, который был перенесен с первоначально запланированной даты 10-13 декабря в Пекине, теперь окончательно отменен», – говорится в сообщении ISU.
Чемпионат Европы должен был пройти с 25 по 31 января в хорватском Загребе.
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