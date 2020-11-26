Чемпионат Европы-2021 и Финал Гран-при по фигурному катанию отменены

Международный союз конькобежцев ( ) принял решение об отмене чемпионата Европы-2021 и по фигурному катанию.

«Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию ввиду ухудшения ситуации с пандемией во всем мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников.

Кроме того, Финал Гран-при сезона-2020/21, который был перенесен с первоначально запланированной даты 10-13 декабря в Пекине, теперь окончательно отменен», – говорится в сообщении ISU.

Чемпионат Европы должен был пройти с 25 по 31 января в хорватском Загребе.

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