Министр спорта РФ: «Изменений по лимиту на легионеров пока не планируется»

Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя итоги заседания попечительского совета , заявил, что лимит на легионеров не будет изменен.

«Пока изменений по лимиту на легионеров не планируется», – сказал министр.

В конце ноября Матыцин не исключал, что лимит на легионеров могут пересмотреть на фоне неудачных выступлений российских клубов и сборной на европейской арене.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За 14 лет применялись три схемы: «5+6», «7+4» и «6+5».

С сезона-2020/21 формат изменился на «8+17» в заявке – команды могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.

Лимит изобрела не РПЛ. Его придумали еще в 30-х, он есть во всех топ-лигах, а в Бундеслиге очень похож на наш