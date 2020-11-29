Министр спорта РФ: «Изменений по лимиту на легионеров пока не планируется»

Теги премьер-лига Россия РФС Олег Матыцин лимит на легионеров ТАСС Футбол

Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя итоги заседания попечительского совета РФС, заявил, что лимит на легионеров не будет изменен. 

«Пока изменений по лимиту на легионеров не планируется», – сказал министр.

В конце ноября Матыцин не исключал, что лимит на легионеров могут пересмотреть на фоне неудачных выступлений российских клубов и сборной на европейской арене.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За 14 лет применялись три схемы: «5+6», «7+4» и «6+5».

С сезона-2020/21 формат изменился на «8+17» в заявке – команды могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранцев.

Лимит изобрела не РПЛ. Его придумали еще в 30-х, он есть во всех топ-лигах, а в Бундеслиге очень похож на наш 

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