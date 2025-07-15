Садыгов опроверг, что полностью выкупил «Серик Беледиеспор»: «Это выдумка»
Туфан Садыгов опроверг, что полностью выкупил «Серик Беледиеспор».
– Турецкие коллеги сообщили, что вы выкупили сто процентов прав «Серик Беледиеспор». Это правда?
– Это выдумка ваших коллег, – сказал бизнесмен, бывший инвестор «Химок».
Сообщалось, что Садыгов приобрел 50% акций «Серик Беледиеспор» за 4 млн евро. Позже пост тренера клуба из 2-го турецкого дивизиона занял Сергей Юран.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
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