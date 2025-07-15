Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне – 6116 минут. Бруну – 2-й, Меньян – 3-й

Федерико Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне.

Хавбек «Реала » принял участие в 72 играх за клуб и сборную Уругвая, проведя на поле в общей сложности 6116 минут.

Второе место занял хавбек «Манчестер Юнайтед » и сборной Португалии Бруну Фернандеш – 5796 минут в 66 матчах, третье – вратарь «Милана » и сборной Франции Майк Меньян – 5624 (63).

В топ-5 также входят хавбек «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих (5529 минут в 64 матчах) и защитник «Манчестер Сити » и сборной Хорватии Йошко Гвардиол (5459 в 64).