Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне – 6116 минут. Бруну – 2-й, Меньян – 3-й
Федерико Вальверде провел больше всех времени на поле в минувшем сезоне.
Хавбек «Реала» принял участие в 72 играх за клуб и сборную Уругвая, проведя на поле в общей сложности 6116 минут.
Второе место занял хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш – 5796 минут в 66 матчах, третье – вратарь «Милана» и сборной Франции Майк Меньян – 5624 (63).
В топ-5 также входят хавбек «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих (5529 минут в 64 матчах) и защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол (5459 в 64).
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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