«Милану» интересен форвард «Монако» Эмболо
«Милан» может подписать Бреэля Эмболо.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» очень заинтересованы в нападающем «Монако» – швейцарец рассматривается как один из вариантов усиления атаки.
Контракт Эмболо с «Монако» истекает летом 2026 года. В минувшем сезоне форвард забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах Лиги 1. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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