«Милану» интересен форвард «Монако» Эмболо

«Милан» может подписать Бреэля Эмболо.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» очень заинтересованы в нападающем «Монако » – швейцарец рассматривается как один из вариантов усиления атаки.

Контракт Эмболо с «Монако» истекает летом 2026 года. В минувшем сезоне форвард забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах Лиги 1. Его статистику можно найти здесь .