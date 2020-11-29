Орлов об увольнении Газизова: «Он мне лично сказал, что господин Тедеско неблагородно повел себя»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о причинах увольнения с поста гендиректора «Спартака».

«Сейчас говорят, что в плохой игре Кокорина в «Спартаке» виноват Газизов. Дескать, за это его убрали. Но Газизов мне лично сказал, что неблагородно повел себя господин Тедеско. Он мне сказал: «На первой встрече Федун разрешил хоть тренера менять, хоть кого. Говорил про роль генерального директора, положительную работу».

Почему Газизова взяли? Потому что «Спартак» за прошлый сезон более миллиарда рублей заплатил агентам. Ну это вопрос. Газизов сказал: «Зачем вообще такие деньги платить? Я все восстановлю, и вся игра агентов уйдет». Газизову за расторжение должны отдать около трех миллионов евро, и он их возьмет. Но зачем это делает «Спартак»?

К Газизову пришел Попов и говорит: «Вы должны меня назначить спортивным директором». Он ответил: «Как!? Я вас не знаю. И зачем? Кто вас прислал?» Тот назвал имя, но я его произносить не буду. Газизов возразил: «Идите и там устраивайтесь! Вы что, мою подпись забираете?» Попов – ему: «Вы будете подписывать». Газизов – Попову: «Я буду подписывать, а вы будете делать? Во что же я превращусь?» Газизов же бизнесмен. Понимаете? Его не обмануть, не объехать на кривой. Он встал принципиально», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Газизова заменит директор «Спартака» по безопасности. Он работал в «Локо» (занимался полем!) и не пускал Карреру на трибуну

«Спартак» подал увольнение Газизова гифкой из «Симпсонов» (а потом удалил): герой заходит в бурлеск-клуб, но быстро сваливает