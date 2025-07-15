Наумов об отсутствии трансферов в защиту у «Локо»: «Леонченко – очень слабый директор. Не может скоординировать работу»

Николай Наумов высказался об отсутствии трансферов в защиту у «Локомотива».

«К сожалению, в «Локомотиве» на сегодня очень слабый директор. Он не может скоординировать этот вопрос. Отсюда и все неурядицы. Считаю, до тех пор пока Леонченко будет работать в «Локомотиве», все так и останется: то там дефицит, то здесь.

Нужна планомерная работа. Мы же видели еще в прошлом сезоне, что оборону нужно укреплять. Надо было постепенно работать, не форсировать события и найти того, кто бы эту позицию усилил. К сожалению, у «Локомотива» это не получается. Я связывают это с руководством», – сказал бывший президент «Локомотива ».