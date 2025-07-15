Адлер о тер Стегене: «Обидно, что такому игроку не дают шанса побороться за место в основе. «Барса» относится к достойным игрокам не так, как хотелось бы, и это не единичный случай»

Рене Адлер раскритиковал отношение «Барселоны» к Марку-Андре тер Стегену.

Ранее главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик сообщил немцу, что тот не будет основным вратарем в следующем сезоне. Сообщалось , что тер Стеген не намерен уходить из клуба, но в «Барселоне» считают, что голкипер все же покинет команду из-за приближающегося чемпионата мира.

«Мне бы хотелось, чтобы он остался и продолжал бороться. Но у него просто нет времени. Важна каждая игра, каждая минута, каждая тренировка, чтобы восстановить навыки, вернуть ощущение уверенности в себе и в своем теле. Для этого нужна игровая практика. И, похоже, в «Барселоне» он ее пока не получит.

Обидно, что игроку, который провел более 400 официальных матчей, является капитаном и всегда оставался верен клубу, даже отказываясь от зарплаты в кризисные времена, больше не дают шанса побороться за место в основе после травмы. Это еще раз доказывает – и это не единичный случай в «Барселоне» за последние годы, – что к достойным игрокам относились не так, как хотелось бы стороннему наблюдателю. Это невероятно больно», – сказал бывший вратарь сборной Германии в эфире Sky.