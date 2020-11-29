Провал «Зенита», «Спартак» уволил Газизова, «Юве» смял «Барсу», «МЮ» улетел в ЛЕ, расистский скандал в Париже и другие новости

1. «Зенит» не смог достойно завершить выступление в Лиге чемпионов: команда Сергея Семака проиграла «Боруссии» (1:2) дома в 6-м туре, хотя вела 1:0 до 68-й минуты. Не помог даже гол Себастьяна Дриусси, который вышел на удобной позиции.

Печальный итог: 1 очко в 6 матчах. «Зенит» впервые с 2009 года не выиграл ни одного матча в еврокубках. Кроме того, российский клуб набрал только 1 очко в группе еврокубка впервые за 13 лет.

«Краснодар» добился выездной ничьей с «Челси» (1:1), набрав 5 очков в 6 турах. Ранее команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Кстати, Смольников, Мартынович, Рамирес и Мусаев не встали на колено перед матчем с «Челси».

2. «Ювентус» разгромил «Барсу» в гостях с дублем Роналду (3:0) и занял 1-е место в группе. «Лейпциг» выбил «МЮ» из ЛЧ (3:2), причем манкунианцы проигрывали в 3 мяча до 80-й минуты.

Криштиану Роналду забил «Барселоне» 14 голов за последние 13 игр на «Камп Ноу», кроме того, он забил 650-й гол в клубной карьере. А вот у Месси все не так здорово: Буффон отразил 7 ударов аргентинца, а всего Лео бил 11 раз. В итоге Месси стал автором своеобразного антирекорда.

«РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Лацио» вышли в плей-офф ЛЧ, «МЮ», «Динамо» Киев и «Брюгге» – в ЛЕ. «Барса» и «Юве» оформили выход ранее.

3. Матч «ПСЖ» – «Истанбул» был прерван из-за расистских оскорблений, их источником стал судья: четвертый арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово negru (черный в переводе с румынского) в отношении представителя турецкого клуба Пьера Вебо. Команды ушли с поля, «Истанбул» отказался возвращаться. Матч будет доигран в среду с 14-й минуты, бригаду судей заменят.

4. «Спартак» уволил генерального директора Шамиля Газизова, анонсировав отставку гифкой из «Симпсонов» (правда, потом удалил, сославшись на неучтенный контекст серии). На его место назначен директор по безопасности Евгений Мележиков.

5. КХЛ. ЦСКА одолел «Торпедо» в гостях, «Авангард» обыграл «Автомобилист», «Сибирь» проиграла «Витязю».

«Автомобилист» проиграл уже 9 матчей подряд. Клубный антирекорд – 14 поражений. Следующие соперники – СКА и «Магнитка».

6. Роналду, Месси, Левандовски – претенденты на приз игроку года от Globe Soccer Award, Клопп, Флик, Гасперини – тренеру, «Бавария», «Ливерпуль», «Реал» – клубу. Также Месси, Роналду, Салах и Роналдиньо претендуют на приз игроку XXI века, Моуринью, Зидан, Гвардиола, Фергюсон – тренеру.

7. Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков близок к переходу в «Автомобилист». Пишут, что он уже вылетает в Петербург на матч со СКА.

8. Следственный комитет выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита».

9. Игроки «Тамбова» могут бойкотировать второй матч подряд – с «Рубином».

10. Арену хоккейного «Динамо» могут закрыть на 90 суток из-за нарушений на «Песне года».

11. Олимп-ФНЛ представила новый логотип. Он черно-салатовый, в букве «Н» игрок бьет головой по мячу.

12. Портрет Марадоны предложили разместить на банкнотах номиналом 1000 песо или выше.

13. Швеция может отказаться от участия в МЧМ-2021 из-за коронавируса в команде: теперь там заболел главный тренер и два члена штаба.

14. Из-за полета с траекторией в виде члена в поддержку Дзюбы уволили замглавы «Победы».

15. Евролига. «Химки» проиграли «Милану», «Зенит» на выезде победил «Валенсию».

16. Умер бывший тренер сборной Аргентины Алехандро Сабелья. С ним команда дошла до финала ЧМ-2014.

Цитаты дня.

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