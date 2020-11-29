«Зенит» впервые с 2009 года не выиграл ни одного матча в еврокубках. Тогда был вылет от «Насьонала»

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«Зенит» уступил «Боруссии» Дортмунд (1:2) в заключительном матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга не выиграл ни одного матча в завершившейся еврокубковой кампании-2020/21.

Петербургская команда впервые с 2009 года не выиграла ни одного матча в еврокубках.

Тогда «Зенит» в квалификационном раунде Лиги Европы играл с «Насьоналом» – ничья 1:1 и поражение 3:4.

«Зенит» не выиграл ни одного матча в ЛЧ, набрав 1 очко в 6 играх

«Зенит» пропустил во всех 6 матчах этой ЛЧ. Из 26 последних игр в еврокубках – лишь 3 на ноль

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