Матч «ПСЖ» – «Истанбул» прерван из-за расистских оскорблений от резервного судьи Колческу. Команды ушли с поля

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» прерван в первом тайме при счете 0:0.
Турецкий клуб ушел в раздевалку после возмущения футболистов, в особенности форварда Демба Ба, за ними последовали игроки парижского клуба.
Предположительно бывший игрой сборной Камеруна Пьер Вебо набросился на четвертого арбитра, заподозрив оскорбление на расовой почве. Вебо был удален, что вызвало протесты у «Истанбула». Судя по протоколу, также красную карточку получил и Ба.
На матче работает румынская бригада арбитров. Главный – Овидиу Хацеган, его помощники – Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый судья – Себастьян Колческу.
Расистский скандал в Париже!— Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020
«Истанбул» покинул поле в матче с «ПСЖ»:https://t.co/dxu0HWFfHA pic.twitter.com/bSpXPQF4RC