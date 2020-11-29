Матч «ПСЖ» – «Истанбул» прерван из-за расистских оскорблений от резервного судьи Колческу. Команды ушли с поля

Матч 6-го тура группового этапа чемпионов между и прерван в первом тайме при счете 0:0.

Турецкий клуб ушел в раздевалку после возмущения футболистов, в особенности форварда , за ними последовали игроки парижского клуба.

Предположительно бывший игрой сборной Камеруна Пьер Вебо набросился на четвертого арбитра, заподозрив оскорбление на расовой почве. Вебо был удален, что вызвало протесты у «Истанбула». Судя по протоколу, также красную карточку получил и Ба.

На матче работает румынская бригада арбитров. Главный – Овидиу Хацеган, его помощники – Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый судья – Себастьян Колческу.