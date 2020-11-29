«Спартак» объявил об уходе Газизова

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов покидает свой пост.
Московский клуб объявил об уходе специалиста. Контракт с ним расторгнут. На его место назначен управляющий директор Евгений Мележиков.
«Основными задачами Евгения Владимировича станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.
Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов – от Академии до основы – будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов», – говорится в заявлении «Спартака».
Газизов провел в «Спартаке» полгода. Он был назначен на этот пост 10 июля.