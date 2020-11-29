Игроки «Тамбова» могут бойкотировать второй матч подряд – с «Рубином»

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Футболисты «Тамбова» готовы отказаться от выхода на поле во второй игре чемпионата России подряд.

5 декабря часть игроков команды бойкотировала матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) из-за задержек по зарплате.

На игру не вышли Алексей Рыбин, Виталий Шахов, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Валерий Чуперка и Михаил Костюков. Их заменили футболисты молодежной команды.

По данным «РБ-Спорт», если финансовая ситуация в клубе не исправится, отказаться от выхода на матч с «Рубином» 13 декабря также могут не менее шести футболистов.

Сейчас ситуация усложняется тем, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин не выходит с клубом на связь.

На данный момент «Тамбов» занимает 15-е место в таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Половина «Тамбова» бойкотировала матч со «Спартаком»: получили 1:5 (хотя бились полтора тайма), сыграли почти без замен

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