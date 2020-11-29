«Лейпциг» выбил «МЮ» из ЛЧ (3:2). Манкунианцы проигрывали в 3 мяча до 80-й минуты

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил «Лейпцигу» (2:3)

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лейпциг» до 80-й минуты вел 3:0 – забили защитник Анхелиньо и хавбеки Амаду Айдара и Джастин Клюйверт.

На 80-й пенальти реализовал хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш, а через 2 минуты полузащитник Поль Погба сократил отставание манкунианцев до одного гола. «Лейпциг» сумел устоять.

Команда Юлиана Нагельсманна благодаря этой победе вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а «МЮ» занял третье место и вылетел в Лигу Европы.

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