«Лейпциг» выбил «МЮ» из ЛЧ (3:2). Манкунианцы проигрывали в 3 мяча до 80-й минуты

Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Поль Погба РБ Лейпциг Бруну Фернандеш Анхелиньо Амаду Айдара Юлиан Нагельсманн Джастин Клюйверт Футбол

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Лейпцигу» (2:3)

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лейпциг» до 80-й минуты вел 3:0 – забили защитник Анхелиньо и хавбеки Амаду Айдара и Джастин Клюйверт.

На 80-й пенальти реализовал хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш, а через 2 минуты полузащитник Поль Погба сократил отставание манкунианцев до одного гола. «Лейпциг» сумел устоять.

Команда Юлиана Нагельсманна благодаря этой победе вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а «МЮ» занял третье место и вылетел в Лигу Европы.

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Юнайтед Англия 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Анхелиньо, 2:0 – 13 Айдара, 3:0 – 69 Клюйверт, 3:1 – 80, пенальти Бруну Фернандеш, 3:2 – 82 Погба.
РБ ЛейпцигГулачи, Анхелиньо (Хальстенберг, 87), Орбан, Мукиеле, Конате, Айдара, Кампль (Адамс, 75), Ольмо (Клюйверт, 56), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 56), Нкунку.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф (Туанзебе, 78), Шоу (Уильямс, 61), Магуайр, Теллес (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини, Матич (Погба, 61), Уан-Биссака (Фосу-Менса, 77), Рэшфорд, Гринвуд.
Предупреждения:
Бруну Фернандеш (5), Мукиеле (32), Забитцер (35), Шоу (43), Магуайр (62), Клюйверт (62), Уильямс (68), Линделеф (77), Адамс (81).

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