«Лейпциг» выбил «МЮ» из ЛЧ (3:2). Манкунианцы проигрывали в 3 мяча до 80-й минуты

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Лейпцигу» (2:3)
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Лейпциг» до 80-й минуты вел 3:0 – забили защитник Анхелиньо и хавбеки Амаду Айдара и Джастин Клюйверт.
На 80-й пенальти реализовал хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш, а через 2 минуты полузащитник Поль Погба сократил отставание манкунианцев до одного гола. «Лейпциг» сумел устоять.
Команда Юлиана Нагельсманна благодаря этой победе вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а «МЮ» занял третье место и вылетел в Лигу Европы.
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Голы:
- 1:0 – 2 Анхелиньо, 2:0 – 13 Айдара, 3:0 – 69 Клюйверт, 3:1 – 80, пенальти Бруну Фернандеш, 3:2 – 82 Погба.
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Анхелиньо (Хальстенберг, 87), Орбан, Мукиеле, Конате, Айдара, Кампль (Адамс, 75), Ольмо (Клюйверт, 56), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 56), Нкунку.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф (Туанзебе, 78), Шоу (Уильямс, 61), Магуайр, Теллес (ван де Бек, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини, Матич (Погба, 61), Уан-Биссака (Фосу-Менса, 77), Рэшфорд, Гринвуд.