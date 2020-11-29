Портрет Марадоны предложили разместить на банкнотах номиналом 1000 песо или выше

В Аргентине сенатор Норма Дуранго предложила разместить портрет на банкноте номиналом 1000 песо (10 евро) или выше.

Через 10 дней после смерти экс-игрока и тренера сборной Аргентины в сенат страны был внесен законопроект о введении в оборот банкнот и почтовых марок с изображением Марадоны.

Помимо портрета Диего, предлагается изобразить на купюре момент второго гола Марадоны в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986 (2:1). То действие аргентинца стали называть «Голом столетия», а его первый мяч в той игре – «Рукой Бога».

На данный момент купюра номиналом 1000 песо является крупнейшей в Аргентине. Ранее на платформе Change.org была запущена петиция с просьбой выпустить купюры номиналом 10 000 песо с изображением Марадоны.

Легендарный футболист скончался 25 ноября от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Иллюстрация: La Nación

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