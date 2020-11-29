«Ты никогда не говоришь «белый парень». Почему ты сказал «этот черный парень»?» Демба Ба – судье, который назвал Вебо «черным»

Форвард был недоволен поведением четвертого судьи матча с Себастьяна Колческу, который употребил слово negru (черный в переводе с румынского) в отношении представителя турецкого клуба Пьера Вебо.

«Ты никогда не говоришь «белый парень», когда говоришь про белого.

Так почему ты сказал «этот черный парень»?» – заявил Ба.

После этого «Истанбул» ушел в раздевалку, а за ними проследовал и «ПСЖ».

Матч «ПСЖ» – «Истанбул» прерван из-за расистских оскорблений от резервного судьи Колческу. Команды ушли с поля