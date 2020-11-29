Месси нанес 7 ударов в створ ворот «Юве», но не забил. Такого не было в ЛЧ минимум 17 лет

Нападающий «Барселоны» нанес 11 ударов по воротам в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).

7 из этих ударов пришлись в створ, однако не стали голевыми: все их отразил 42-летний вратарь туринцев .

По данным Opta, как минимум с сезона-2003/04 (с этого момента ведется статистика) ни один игрок не уходил с поля без гола в матче чемпионов, нанеся такое количество ударов в створ.

Кроме того, 3 удара аргентинца были заблокированы игроками , а еще один пришелся мимо ворот.

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