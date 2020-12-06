Евролига. «Химки» против «Милана», «Зенит» встретится на выезде с «Валенсией» и другие матчи

Во вторник, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Подмосковные «Химки» примут итальянский «Милан». Петербургский «Зенит» встретится на выезде с испанской «Валенсией».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 9-2, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 8-4, Валенсия Испания – 7-4, Реал Испания – 7-5, Зенит Россия – 6-3, Милан Италия – 6-4, Баскония Испания – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Олимпиакос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-7, Химки Россия – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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