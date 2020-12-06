Евролига. «Химки» против «Милана», «Зенит» встретится на выезде с «Валенсией» и другие матчи

Во вторник, 8 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.
Подмосковные «Химки» примут итальянский «Милан». Петербургский «Зенит» встретится на выезде с испанской «Валенсией».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 18.30, «Арена Мытищи»
- Химки
- Жеребко (15), Швед (11 + 9 передач), Букер (8), Карасев (3), Зайцев (0) – старт; Макколлум (12), Мики (11), Тимма (3), Монро (3), Йович (2).
- Дата проведения
- 8 декабря, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 8 декабря, 21.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: Барселона Испания – 9-2, ЦСКА Россия – 9-3, Бавария Германия – 8-4, Валенсия Испания – 7-4, Реал Испания – 7-5, Зенит Россия – 6-3, Милан Италия – 6-4, Баскония Испания – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Олимпиакос Греция – 5-5, Жальгирис Литва – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Панатинаикос Греция – 4-7, Альба Германия – 4-7, Маккаби Плейтика Израиль – 4-8, Црвена Звезда Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 3-7, Химки Россия – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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