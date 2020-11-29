Миралем Пьянич: «О Роналду я высокого мнения, но Месси – инопланетянин, феномен»

Бывший полузащитник «Ювентуса» , выступающий сейчас за «Барселону», поделился мнением о форварде туринцев Криштиану Роналду и нападающем каталонцев .

«Могу лишь высоко отзываться о – и как о человеке, и в особенности как о спортсмене. Он прекрасно подготовлен и внимателен к деталям.

Месси же – инопланетянин. Каждый раз, когда я играл против него, приходилось тяжело. Его было почти невозможно остановить. Перейдя к нему в команду, я вижу, что он феномен. Когда мяч у него, что-то непременно случится: гол, голевая передача, невероятный пас. Он гений.

До перехода в «Барселону» я видел, что у Месси были проблемы, что он был не в порядке. Но сейчас я вижу, что он действительно мотивирован и сосредоточен на работе. Нам нужно помочь ему, нужно сделать его игру еще лучше. Когда Месси играет за тебя, нужно пользоваться этим преимуществом и стараться выиграть все», – сказал Пьянич.

Матч между и «Барселоной» состоится сегодня. Начало – в 23:00 по московскому времени.