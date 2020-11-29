Месси, Роналду, Салах, Роналдиньо претендуют на приз игроку XXI века, Моуринью, Зидан, Гвардиола, Фергюсон – тренеру (Globe Soccer Award)

Названы претенденты на звание лучшего игрока, тренера, клуба и агента XXI века по версии Globe Soccer Award.
В число финалистов на приз футболисту 2001-2020 годов вошли форварды Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и завершивший карьеру экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо.
За награду тренеру начала этого века поборются Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и завершивший карьеру экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.
На звание клуба XXI века претендуют «Барселона», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Аль-Ахли» Каир.
Приз агенту века присудят Мино Райоле, Жорже Мендешу или Джованни Бранкини.