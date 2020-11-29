Месси, Роналду, Салах, Роналдиньо претендуют на приз игроку XXI века, Моуринью, Зидан, Гвардиола, Фергюсон – тренеру (Globe Soccer Award)

Названы претенденты на звание лучшего игрока, тренера, клуба и агента XXI века по версии Globe Soccer Award.

В число финалистов на приз футболисту 2001-2020 годов вошли форварды ( ), ( ), («Ливерпуль») и завершивший карьеру экс-игрок «Барселоны» .

За награду тренеру начала этого века поборются ( ), («Реал Мадрид»), ( ) и завершивший карьеру экс-тренер .

На звание клуба XXI века претендуют «Барселона», , и «Аль-Ахли» Каир.

Приз агенту века присудят , или Джованни Бранкини.