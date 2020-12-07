Арену «Динамо» могут закрыть на 90 суток из-за нарушений на «Песне года»

Московское управление Роспотребнадзора начало расследование по поводу нарушений антиковидных мер на концерте «Песня года», который прошел на «ВТБ-Арене».

В заявлении на сайте ведомства отмечается, что на мероприятии не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«При проведении концерта большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась. Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве, административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Если в ходе расследования факты нарушений противоэпидемического режима подтвердятся, виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Данная статья предусматривает административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток», – говорится на сайте Роспотребнадзора.

Концерт «Песня года» состоялся 5 декабря. В соцсетях появились ролики, на которых видно, что многие зрители не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию.

На «ВТБ-Арене» проводит домашние матчи клуб . Ближайшая домашняя игра московской команды против запланирована на 22 декабря.