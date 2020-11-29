Из-за полета с траекторией в виде члена в поддержку Дзюбы уволили замглавы «Победы»

Гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову объявлен выговор за акцию в поддержку форварда «Зенита» Артема Дзюбы, интимное видео с участием которого было слито в интернет.
А один из заместителей Калмыкова был уволен после расследования истории с полетом 11 ноября в небе над Нефтекамском, траектория которого была похожа на фаллический символ.
Совет директоров «Победы», входящей в группу «Аэрофлота», принял такие решения на заседании, состоявшемся во вторник, 8 декабря, рассказал источник, близкий к совету директоров лоукостера.
Представитель «Аэрофлота» подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался.
Инцидент произошел при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург, на борту самолета находилось более 100 пассажиров.
Из-за отклонения от маршрута для выполнения виражей над Нефтекамском самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с опозданием в 32 минуты.
«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», – заявил тогда представитель компании.
Почти сразу проверкой траектории полета «Победы» занялась Росавиация, пришедшая к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а в случившемся обвинила руководство «Победы».
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