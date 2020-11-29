Из-за полета с траекторией в виде члена в поддержку Дзюбы уволили замглавы «Победы»

Гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову объявлен выговор за акцию в поддержку форварда , интимное видео с участием которого было слито в интернет.

А один из заместителей Калмыкова был уволен после расследования истории с полетом 11 ноября в небе над Нефтекамском, траектория которого была похожа на фаллический символ.

Совет директоров «Победы», входящей в группу «Аэрофлота», принял такие решения на заседании, состоявшемся во вторник, 8 декабря, рассказал источник, близкий к совету директоров лоукостера.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался.

Инцидент произошел при выполнении рейса из Москвы в Екатеринбург, на борту самолета находилось более 100 пассажиров.

Из-за отклонения от маршрута для выполнения виражей над Нефтекамском самолет прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с опозданием в 32 минуты.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», – заявил тогда представитель компании.

Почти сразу проверкой траектории полета «Победы» занялась Росавиация, пришедшая к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а в случившемся обвинила руководство «Победы».

«Фигуру-то видели, какую хотели нарисовать?» «Победа» дважды пыталась «поддержать Дзюбу» графикой в небе, первую попытку запретил диспетчер