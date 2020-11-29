СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

Стали известны новые подробности строительства «Газпром Арены», на которой играет «Зенит».
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что СК выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика ООО «Группа компаний «Охрана», учредителем которого является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Преступники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем осуществили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.
«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.
«В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – заявил Бастрыкин.
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