СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

Стали известны новые подробности строительства , на которой играет «Зенит».

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что СК выявил хищение около 180 миллионов рублей на поставках систем видеонаблюдения при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что компания, устанавливавшая на стадионе системы видеонаблюдения, привлекла в качестве субподрядчика ООО «Группа компаний «Охрана», учредителем которого является объявленный в розыск предприниматель Алексей Кобыща. Преступники заказали оборудование у немецкого производителя, а затем осуществили ряд фиктивных сделок через знакомых посредников.

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.



«В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – заявил Бастрыкин.

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