Швеция может отказаться от участия на МЧМ-2021 из-за коронавируса в команде

Молодежная сборная Швеции рассматривает вариант отказа от участия на чемпионате мира в Канаде.

«Если увидим, что тенденция идет в неправильном направлении, то мы нам следует подумать, возможно ли наше участие в турнире.

Мы буквально каждый час на связи с . У нас есть медицинский опыт. Мы строго следуем протоколу, но это не работает.

Мы должны найти решение для участия, но в то же время следить за ситуацией внутри команды, чтобы обеспечить безопасные условия для наших игроков», – заявил генеральный секретарь шведской федерации хоккея Йохан Старк.

Сегодня стало известно, что коронавирусом заболел главный тренер команды Томас Монтен, а также представители тренерского штаба – Андерс Лундберг и Адам Альмквист.

Помимо этого, из-за болезни на турнир не поедут хоккеисты Вильям Эклунд, Карл Хенрикссон и Вильям Валлиндер.