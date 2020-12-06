Швеция может отказаться от участия на МЧМ-2021 из-за коронавируса в команде

Молодежная сборная Швеции рассматривает вариант отказа от участия на чемпионате мира в Канаде.
«Если увидим, что тенденция идет в неправильном направлении, то мы нам следует подумать, возможно ли наше участие в турнире.
Мы буквально каждый час на связи с ИИХФ. У нас есть медицинский опыт. Мы строго следуем протоколу, но это не работает.
Мы должны найти решение для участия, но в то же время следить за ситуацией внутри команды, чтобы обеспечить безопасные условия для наших игроков», – заявил генеральный секретарь шведской федерации хоккея Йохан Старк.
Сегодня стало известно, что коронавирусом заболел главный тренер команды Томас Монтен, а также представители тренерского штаба – Андерс Лундберг и Адам Альмквист.
Помимо этого, из-за болезни на турнир не поедут хоккеисты Вильям Эклунд, Карл Хенрикссон и Вильям Валлиндер.