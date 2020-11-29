Смольников, Мартынович, Рамирес и Мусаев не встали на колено перед матчем с «Челси»

и «Челси» перед матчем 6-го тура группового этапа чемпионов (0:0, первый тайм) провели акцию в поддержку движения Black Lives Matter, встав на колено.

Ее поддержали в том числе игроки российского клуба, однако на колено не встали защитники , и , а также главный тренер команды . Голкипер Евгений Городов в кадр не попал.

За матчем и «Краснодара» можно следить на Sports.ru в прямом эфире.

Изображение: кадр из трансляции телеканала «Матч ТВ»