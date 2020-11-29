Смольников, Мартынович, Рамирес и Мусаев не встали на колено перед матчем с «Челси»

Теги Челси премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Игорь Смольников Краснодар Александр Мартынович Кристиан Рамирес Мурад Мусаев дискриминация Футбол

«Краснодар» и «Челси» перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм) провели акцию в поддержку движения Black Lives Matter, встав на колено.

Ее поддержали в том числе игроки российского клуба, однако на колено не встали защитники Игорь Смольников, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес, а также главный тренер команды Мурад Мусаев. Голкипер Евгений Городов в кадр не попал.

За матчем «Челси» и «Краснодара» можно следить на Sports.ru в прямом эфире.

Изображение: кадр из трансляции телеканала «Матч ТВ»

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