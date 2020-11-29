Сергей Семак: «Дело «Зенита» – работать, добиваться результата. Пока делаю все, что обещал»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал выступление клуба в , где команда набрала 1 очко за 6 матчей, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Говоря о причинах неудачной игры в Лиге чемпионов, вы упоминали лимит, кадровые проблемы и трансферную кампанию. Все это безусловно объективные причины, вопросов нет. Но не бывает такого, чтобы тренерский штаб вообще не был виноват. Вопрос: какова ваша ответственность за результат? В чем недоработал тренерский штаб?

– Наверное, самая главная ответственность тренерского штаба – за результаты. Тренер берет на себя ответственность за поставленные задачи, говорит, что нужно, чтобы их выполнять.

Пока все, что я обещал, я делаю. У нас есть проблемы в Лиге чемпионов, будем расти по многим аспектам. Этот сезон внес коррективы, не дал показать нам максимум.

Тренерский штаб понимает, что делать, чтобы качество улучшалось, над чем нужно работать. Другой вопрос, что сейчас некогда работать, потому что сейчас одни игры.

В зимнюю паузу будем возможность проанализировать и добавить в тех компонентах, в которых нужно добавлять.

– Дзюбу жестко встретили фанаты. Как можете это прокомментировать?

– Что здесь можно прокомментировать? Вы прекрасно знаете ситуацию, прекрасно все видели. Наше дело – работать, добиваться результата, что мы и делаем, – сказал Семак.

Семак об 1:2 с «Боруссией»: «Неплохая игра по качеству. Итог неприятный, как и вся кампания «Зенита»