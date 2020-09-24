Резцова об интервью Sports.ru: «Слово «допинг» я не озвучивала, это придумали журналюги. Мне делали докторскую программу»

Трехкратная олимпийская чемпионка опровергла свои слова из интервью .ru о том, что во время спортивной карьеры употребляла допинг.

«Я про допинг уже ничего давно не говорю. Это не моя тема уже. Я один раз проговорилась и больше не хочу. Слово «допинг» я не озвучивала, а сказала, что мне делали программу докторскую и она мне помогала. Это уже придумали журналюги, перефразировали и другой смысл уже получается.

У нас была специализированная программа докторская. Помощь для восстановления. Знающий профессионал делал инъекции и это помогало. Я чувствовала, что и сердечко восстанавливало, и объемы заполняю нормально», – сказала Резцова.

В распоряжении Sports.ru есть запись разговора с Резцовой, экс-биатлонистка согласовала итоговый текст интервью.

«Мы все допингисты». Честное интервью Анфисы Резцовой