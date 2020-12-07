КХЛ. «Амур» примет «Локомотив», «Авангард» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Торпедо»

В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет , сыграет с «Витязем», попытается прервать 8-матчевую серию поражений в игре с , проведет гостевой матч с «Торпедо».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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