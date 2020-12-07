КХЛ. «Амур» примет «Локомотив», «Авангард» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Торпедо»

Теги Авангард Сибирь ЦСКА Локомотив Витязь Амур Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Хоккей

В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет «Локомотив», «Сибирь» сыграет с «Витязем», «Автомобилист» попытается прервать 8-матчевую серию поражений в игре с «Авангардом», ЦСКА проведет гостевой матч с «Торпедо»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Локомотив
Дата проведения
8 декабря, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Витязь
Дата проведения
8 декабря, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Автомобилист
Дата проведения
8 декабря, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – ЦСКА
Дата проведения
8 декабря, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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