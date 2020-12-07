КХЛ. «Амур» примет «Локомотив», «Авангард» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Торпедо»

В очередной игровой день КХЛ «Амур» примет «Локомотив», «Сибирь» сыграет с «Витязем», «Автомобилист» попытается прервать 8-матчевую серию поражений в игре с «Авангардом», ЦСКА проведет гостевой матч с «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 8 декабря, 17.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.