«Ювентус» разгромил «Барсу» в гостях с дублем Роналду (3:0) и занял 1-е место в группе

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно проиграла «Ювентусу» (0:3).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Благодаря этой победе итальянский клуб обошел каталонцев в турнирной таблице и занял первое место.

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