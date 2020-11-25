«Ювентус» разгромил «Барсу» в гостях с дублем Роналду (3:0) и занял 1-е место в группе

Теги Ювентус Барселона Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Ювентусу» (0:3).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Благодаря этой победе итальянский клуб обошел каталонцев в турнирной таблице и занял первое место.

Барселона Испания – Ювентус Италия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
8 декабря, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13, пенальти Роналду, 0:2 – 20 Маккенни, 0:3 – 52, пенальти Роналду.
Барселонатер Стеген, Дест, Альба (Фирпо, 55), Араухо (Мингеса, 82), Лангле (Умтити, 55), де Йонг, Пьянич, Тринкау (Брэйтуэйт, 46), Педри (Пуч, 66), Гризманн, Месси.
ЮвентусБуффон, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни, Куадрадо (Бернардески, 85), Артур (Бентанкур, 71), Рэмзи (Рабьо, 71), Мората (Дибала, 85), Роналду (Кьеза, 90).
Предупреждения:
Альба (27), Рэмзи (28), Лангле (30), Мората (53), Умтити (60), Данило (69), Фирпо (78).

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