«Ювентус» разгромил «Барсу» в гостях с дублем Роналду (3:0) и занял 1-е место в группе

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Ювентусу» (0:3).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Благодаря этой победе итальянский клуб обошел каталонцев в турнирной таблице и занял первое место.
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «Камп Ноу»
-
Барселона –
тер Стеген, Дест, Альба (Фирпо, 55), Араухо (Мингеса, 82), Лангле (Умтити, 55), де Йонг, Пьянич, Тринкау (Брэйтуэйт, 46), Педри (Пуч, 66), Гризманн, Месси.
-
Ювентус –
Буффон, де Лигт, Данило, Бонуччи, Алекс Сандро, Маккенни, Куадрадо (Бернардески, 85), Артур (Бентанкур, 71), Рэмзи (Рабьо, 71), Мората (Дибала, 85), Роналду (Кьеза, 90).