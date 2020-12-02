Лакерник об отборе на чемпионат России: «Если мы очень хотим соблюсти правила, то вместо Медведевой поедет девочка, катание которой мало кому интересно»

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISUАлександр Лакерник поделился мнением насчет фигуристов, которые не выполнили критерии отбора на чемпионат России.

До чемпионата России, полагаю, сборников допустят вне критериев отбора? И в каком формате – 18 одиночников или возможно расширение?

– Решает федерация, а не ISU, который представляю я. Но полагаю, их будет 18.

То есть условная Медведева может отцепить кого-то, кто попал по правилам?

– А вы уверены, что есть кого отцеплять? Во многих дисциплинах вроде бы и не такая большая очередь. Надо понять, что мы хотим. Сильный или слабый чемпионат России? Если мы очень хотим соблюсти все правила, то вместо Медведевой поедет девочка, которая никаких шансов на попадание в сборную не имеет и катание которой мало кому интересно.

Давайте сделаем 19 или 20 участниц. Раз уж изначально был такой жесткий регламент.

– Они не влезут в расписание. Это не десять минут, нет, это и лишняя разминка, и тренировка, а все расписание в упор. Придется продлевать программу на день. Чемпионат России, особенно в условиях показа Первым каналом, должен быть интересен зрителям. И на нем должны быть те, кто катается хорошо.

В условиях пандемии заниматься чистотой эксперимента только ради соблюдения принципа? Всегда бывали исключения, и люди без чемпионата России Европу выигрывали. А тут год такой, что странно к нему подходить с обычными мерками, – сказал Лакерник.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря.

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