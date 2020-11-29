«Спартак» удалил гифку из «Симпсонов», посвященную уходу Газизова: «Не учли контекста серии»

«Спартак» удалил твит с гиф-анимацией из «Симпсонов», при помощи которого объявил об уходе с поста генерального директора.

Отрывок относился к серии Bart After Dark («Барт в теневом бизнесе») и показывал, как Эйб Симпсон заходит в бурлеск-клуб Maison Derrière и сразу же выходит.

«Мы не учли контекста серии «Симпсонов», откуда изначально появился этот популярный мем. Сейчас пересмотрели свою позицию и посчитали такой твит неуместным, поэтому его удалили», – заявил глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

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