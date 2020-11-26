Лукашенко сравнил свое отстранение от Олимпиад с недопуском паралимпийцев на Игры-2016: «Посмотрим, поддержит ли нас Россия»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему интересно, заступится ли Россия за Олимпийский комитет Беларуси в связи с отстранением членов исполкома НОК от всех мероприятий , включая Олимпийские игры.

Лукашенко, занимающему пост главы НОК Беларуси, запретили посещать Олимпиады.

Во время отстранения сборной России на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро белорусская делегация вышла на Церемонию открытия с российским флагом.

«Помните, они когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули «фас», и они поперли. Посмотрим, поддержит ли нас Россия», – сказал Лукашенко.