Видеотрансляция игры «Зенит» – «Боруссия» – 1:0. Дриусси открыл счет! Текстовый онлайн есть

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов принимает дортмундскую «Боруссию».

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У «Зенита» 4 поражения и 1 ничья в еврокубковом сезоне, команда не сможет подняться выше 4-го места в своей группе.

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