Видеотрансляция игры «Зенит» – «Боруссия» – 1:0. Дриусси открыл счет! Текстовый онлайн есть

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает дортмундскую «Боруссию».
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступен текстовый онлайн.
У «Зенита» 4 поражения и 1 ничья в еврокубковом сезоне, команда не сможет подняться выше 4-го места в своей группе.
- Дата проведения
- 8 декабря, 20.55, «Газпром Арена»
- Гол:
- 1:0 – 16 Дриусси.
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Зенит –
Кержаков, Прохин, Дуглас Сантос, Ракицкий, Кузяев, Сутормин, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.
- Предупреждение:
- Азмун (10).