Видеотрансляция игры «Зенит» – «Боруссия» – 1:0. Дриусси открыл счет! Текстовый онлайн есть

Теги Зенит Боруссия Дортмунд Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает дортмундскую «Боруссию».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступен текстовый онлайн.

У «Зенита» 4 поражения и 1 ничья в еврокубковом сезоне, команда не сможет подняться выше 4-го места в своей группе.

Зенит Россия – Боруссия Д Германия 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 декабря, 20.55, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 16 Дриусси.
ЗенитКержаков, Прохин, Дуглас Сантос, Ракицкий, Кузяев, Сутормин, Барриос, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.
Боруссия ДХитц, Шульц, Пишчек, Хуммельс, Пасслак, Брандт, Витцель, Азар, Беллингем, Ройс, Джан.
Предупреждение:
Азмун (10).

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