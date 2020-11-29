Прерванный из-за расистского скандала матч «ПСЖ» – «Истанбул» доиграют в среду с 14-й минуты. На игру назначат других судей

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УЕФА выступил с заявлением относительно матча «ПСЖ» и «Истанбула» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, прерванного из-за расистского высказывания резервного арбитра Себастьяна Кольцеску в отношении члена тренерского штаба стамбульцев Пьера Вебо.

Игра возобновится в среду, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени, с 14-й минуты. На матче будет работать другая бригада арбитров.

«Мы проведем тщательное расследование», – заявили в УЕФА.

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли

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