Прерванный из-за расистского скандала матч «ПСЖ» – «Истанбул» доиграют в среду с 14-й минуты. На игру назначат других судей

УЕФА выступил с заявлением относительно матча и в 6-м туре группового этапа чемпионов, прерванного из-за расистского высказывания резервного арбитра Себастьяна Кольцеску в отношении члена тренерского штаба стамбульцев Пьера Вебо.

Игра возобновится в среду, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени, с 14-й минуты. На матче будет работать другая бригада арбитров.

«Мы проведем тщательное расследование», – заявили в .

«ПСЖ» и «Истанбул» прекратили матч из-за расистских слов судьи. УЕФА предлагал компромиссы, но команды так и не вышли